هذه هي عقوبة أجيري على المشتركين في واقعة "فتاة الانستجرام"!

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، ان اجيري المدير الفني للفراعنة اكتفى فقط بالحديث مع لاعبي المنتخب بشأن أزمة فتاة الانستجرام.

الغريب ان مسؤلي اتحاد الكره تخفوا خلف المدير الفني و قالوا : "اجيري هو صاحب القرار، اكتفى فقط بالحديث معهم دون فرض اي عقوبات"

و عن اي استبعاد قال ايهاب لهيطة مدير المنتخب : لا نود ان نتحدث في تفاصيل بشأن استبعاد من مباريات او أي شىء من هذا القبيل، فالامور في النهاية فنية بحته.

واتم كلماته مؤكدا : لم يتم تهديدهم بـ "سحب الموبايل" كما تردد.