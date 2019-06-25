أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، ان اجيري المدير الفني للفراعنة اكتفى فقط بالحديث مع لاعبي المنتخب بشأن أزمة فتاة الانستجرام.
الغريب ان مسؤلي اتحاد الكره تخفوا خلف المدير الفني و قالوا : "اجيري هو صاحب القرار، اكتفى فقط بالحديث معهم دون فرض اي عقوبات"
و عن اي استبعاد قال ايهاب لهيطة مدير المنتخب : لا نود ان نتحدث في تفاصيل بشأن استبعاد من مباريات او أي شىء من هذا القبيل، فالامور في النهاية فنية بحته.
واتم كلماته مؤكدا : لم يتم تهديدهم بـ "سحب الموبايل" كما تردد.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه هي عقوبة أجيري على المشتركين في واقعة "فتاة الانستجرام"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.