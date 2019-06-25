تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع المعارين في الزمالك

اجتمع أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك اليوم مع عدد من لاعبي النادي المعارين لأندية محلية وخارجية، وشهدت الجلسة حضور كل من محمود شيكابالا الذي انتهت إعارته لأبولون سميرني اليوناني و باسم مرسي الذي انتهت إعارته لسموحة ومحمود دونجا المعار للإسماعيلي ومحمد أشرف روقة وعماد فتحي المعارين لانبي وحسام باولو المعار للداخلية وأحمد كابوريا وإسلام جمال المعارين للطلائع.

وتغيب كل من الكونغولي كاسونجو المعار للوحدة السعودي والإيفواري رزاق سيسيه المعار للاتحاد والنيجيري معروف يوسف المعار للشرطة العراقي لتواجدهم في بلادهم، وتغيب أحمد داودا المعار للاتحاد و أحمد رفعت المعار لانبي ومصطفى محمد المعار للطلائع ومحمد مخلوف المعار للداخلية.

وأكد أمير مرتضى للاعبين أن خالد جلال المدير الفني المصري الحالي للفريق هو من سيحدد احتياجاته من اللاعبين المعارين لحسم مصيرهم في الفترة المقبلة، وأكد أن أي لاعب يريد الرحيل على سبيل الإعارة أو البيع عليه إحضار عرض رسمي في الفترة المقبلة.

وكان من المقرر أن يعقد رئيس النادي الجلسة مع اللاعبين إلا أنه لم يتواجد في الزمالك اليوم لانشغاله خارج النادي اليوم ومن المقرر أن يتم تحديد موعد لاحق لجلسة بين اللاعبين المعارين ورئيس القلعة البيضاء.