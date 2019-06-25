إيهاب لهيطة: موقف أحمد حجازي مشرف

أشاد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، بموقف أحمد حجازي مدافع الفريق القومي، بعدما اصر على استكمال مباراة زيمبابوي في امم افريقيا رغم إصابته.
وقال لهيطة في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان حجازي لابد ان يأخذ حقه بعدما تعرض لاصابة بكسر في الانف ورفض التغيير وهو موقف مشرف ومحترم.
وتابع ان هناك حالة حماس كبيرة من اللاعبين، موضحا ان الجهاز الفني سيلقي محاضرة على اللاعبين غدا للحديث في بعض الفنيات.
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