مدافع تونس: لا نخشى إلا أنفسنا بأمم أفريقيا

أبدى مدافع المنتخب التونسي رامي البدوي، حسرته لضياع الفوز ضد أنجولا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا في مصر، بعدما كان الفريق متقدما بهدف حتى الدقيقة 73.

وقال البدوي في تصريحات إذاعية عقب التعادل 1 ـ 1 مع أنجولا: "لم نظهر بمستوانا المعتاد ولم نكن موفقين ربما بسبب الخوف من ضربة البداية في البطولة".

وأضاف: "كنا نأمل في تحقيق الفوز لأن هذا سيساعدنا على العمل في أريحية في باقي مشوار البطولة. حصل الآن ما كنا نخشاه وخسرنا نقطتين".

وتابع اللاعب "سنخوض مباراتين بالمجموعة للتعويض. لدينا منتخب قوي ولا نخشى أي منافس لكننا نخشى فقط من أنفسنا حينما لا نكون في أفضل مستوياتنا".

وتلتقي تونس مع مالي يوم الجمعة المقبل فيما تواجه أنجولا، نظيرتها موريتانيا، يوم السبت.