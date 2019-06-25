فارفان يودع كوبا أمريكا بإصابة قوية

تلقت بيرو ضربة قوية قبل مباراة دور الثمانية ببطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، المحدد موعدها مساء السبت المقبل على ملعب (أرينا فونتي نوفا) بعد تأكد غياب المهاجم المخضرم جيفرسون فارفان لنهاية البطولة بسبب إصابة في الركبة اليسرى.

وقال الاتحاد البيروفي لكرة القدم في بيان عبر حسابه في موقع تويتر، الإثنين: "نأسف للإعلان عن إصابة اللاعب جيفرسون فارفان في الركبة اليسرى، التي ستجبره على الابتعاد عن بطولة كوبا أمريكا".

ولم يكمل مهاجم لوكوموتيف موسكو الروسي مران اليوم على ملعب (باكايبمو) في ساو باولو، وهو الأول عقب خسارة "البلانكيروخا" بخماسية نظيفة أمام البرازيل مساء السبت في آخر جولات دور المجموعات بالبطولة.

وتأهل منتخب بيرو لدور الثمانية بالبطولة بعد أن اقتنص أولى بطاقتي أفضل مركز ثالث، بأربع نقاط في المجموعة الأولى، ليلتقي مساء السبت المقبل مع متصدر المجموعة الثالثة بين منتخبي تشيلي أو أوروجواي.