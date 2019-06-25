الوحدة السعودي يوقع مع الجزائري مصطفى زغبة

نجحت إدارة نادي الوحدة السعودي في حسم صفقة الجزائري مصطفى زغبة،خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
ومن المقرر أن يحرس مصطفى زغبة عرين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.
إدارة الوحدة وقعت رسمياً مع زغبة اليوم الإثنين، وذلك في مقر إقامته في الدار البيضاء، بالمغرب.
وجاء انتقال الحارس الجزائري الي فرسان مكة في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع وفاق سطيف.
يذكر أن إعارة الحارس المصري محمد عواد مع فريق الوحدة، قد انتهت بنهاية الموسم المنصرم حيث أعلن الحارس عودته من جديد لصفوف فريقه الإسماعيلي.
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