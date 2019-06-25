سلة مصر تتجاوز تونس إلى نهائي البطولة العربية للناشئين

نجح المنتخب المصري لكرة السلة للناشئين، اليوم الاثنين، في التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة العربية، تحت 16 سنة، المقامة حاليا بالقاهرة.

وجاء ذلك بعدما هزم الفراعنة منتخب تونس، بنتيجة (90-50) في إطار نصف النهائي، ليواجهوا المنتخب اللبناني الذي صعد للمباراة النهائية، عقب فوزه على نظيره السعودي بنتيجة (82-36).

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري نظيره اللبناني، غدا الثلاثاء، في نهائي البطولة، بصالة الشباب والرياضة الدولية المغطاة.

يشار إلى أن هذه البطولة، أقميت بمشاركة 6 منتخبات وهي "مصر، لبنان، السعودية، الجزائر، تونس، البحرين".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري، هو حامل لقب نسخة العام الماضي، كما أنه الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 9 مرات، فيما يملك المنتخب اللبناني لقبًا وحيدًا.