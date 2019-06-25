بوجبا يدفع مانشستر يونايتد نحو نجم دورتموند

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الاثنين، عن تجديد مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان سانشو هدفا لمانشستر يونايتد، منذ يناير/كانون ثان الماضي، لكن النادي أوقف تحركاته لحسم الصفقة وأجلها للصيف.

وبحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد سيُعيد إحياء مفاوضاته مرة أخرى لضم سانشو، بعدما ألمح بول بوجبا لاعب خط الوسط، لرغبته في الرحيل عن النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشياطين الحمر، ترى أن سانشو قادر على ملء الفراغ الذي سيتركه الدولي الفرنسي، على المستوى التجاري والفني، ومن الممكن تمويل صفقته، التي قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني، من أموال بيع بوجبا ولوكاكو.

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ومن المتوقع رحيل لوكاكو هذا الصيف إلى إنتر ميلان.

ويسعى النيراتزوري للتوصل لاتفاق لإبرام الصفقة، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الجانب الآخر، فإن اسم بوجبا ارتبط بقوة بالانتقال لصفوف ريال مدريد، أو العودة إلى فريقه السابق يوفنتوس.