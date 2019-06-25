قلق برازيلي من سوء أرضية "أرينا دو جريميو" قبل ربع النهائي

تفقد أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، المدير الفني للبرازيل الإثنين أرضية ملعب (أرينا دو جريميو) بمدينة بورتو أليجري بعد الشكاوى العديدة من سوء حالتها، وكان آخرها من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمباراة الدور ربع النهائي من البطولة القارية، المحدد موعدها فجر الجمعة المقبل (ت. ج) على ملعب (أرينا دو جريميو) أمام صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعة الثانية أو الثالثة.

ورافق تيتي في جولته بالملعب الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2012، منسق المنتخبات البرازيلية، إيدو جاسبار.

واشتكى لاعبو العديد من المنتخبات من سوء أرضية الملعب التي تقتلع بسهولة، كما أنها غير متساوية وجافة بشكل كبير، فضلا عن كونها فارغة في بعض المناطق.

وقال ميسي عقب مباراة قطر مساء الأحد والتي حسمها "الألبيسيليستي" بثنائية نظيفة"جميع أرضيات الملعب التي لعبنا عليها سيئة للغاية. من الصعب جدا اللعب عليها بهذه الحالة".

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وسار ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، على درب ميسي وأكد أنه "من المستحيل اللعب" هناك، بينما وصف الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب قطر، أرضية الملعب بـ"السيئة".

وتأهلت البرازيل لدور الثمانية في صدارة المجموعة الأولى بـ7 نقاط، حيث ستلتقي أمام صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعة الثانية أو الثالثة، والذي لم تحدد هويته بعد.

وعقب مباراة ربع النهائي هذه، من المقرر أن يستضيف نفس الملعب إحدى مواجهتي نصف النهائي يوم 3 يوليو/تموز المقبل.

ويسعى "الكناري" لحصد اللقب التاسع في تاريخه، والغائب عن خزائنه منذ 12 عاما، عندما توج به للمرة الأخيرة في فنزويلا على حساب الغريم التقليدي الأرجنتين بثلاثية نظيفة.