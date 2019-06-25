شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يغيب عن جلسة المعاريين للأندية الأخرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غاب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن الجلسة التى كان من المقرر عقدها مع لاعبى الفريق الكروى الأول المعاريين لأندية أخرى، وانتهت اعارتهم بنهاية الموسم الجارى.
وجاء غياب مرتضى منصور عن الجلسة التى كان من المقرر عقدها فى مقر النادى بميت عقبة، مع اللاعبين المعارين، من أجل حسم موقفهم خلال الفترة المقبلة، بسبب انشغاله بجلسات مجلس النواب.
وتضم قائمة معاريين الزمالك كلاً من: رزاق سيسيه وأحمد داوودا "الاتحاد السكندرى"، محمود عبد الرزاق شيكابالا "أبولون اليوناني"، كابونجو كاسونجو "الوحدة السعودى"، معروف يوسف "الشرطة العراقى"، باسم مرسى، حسام باولو ومحمد مخلوف "الداخلية"، محمد أشرف روقا وعماد فتحى "إنبى"، أحمد كابوريا ومصطفى محمد وإسلام جمال "طلائع الجيش"، محمود عبد العاطى دونجا "الإسماعيلى"، أحمد رفعت "إنبى".
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