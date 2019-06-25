شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع معارى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، جلسة مع بعض اللاعبين المعاريين، بعد غياب مرتضى منصور رئيس النادى عن الجلسة التى كان من المقرر عقدها فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، وذلك بسبب انشغاله بجلسات مجلس النواب.

وتحدث المشرف على الكرة بالزمالك مع اللاعبين المعارين، فى الجلسة التى لم تستغرق 10 دقائق، مؤكدًا لهم أن القرار الأول والأخير بشأن عودتهم للقلعة البيضاء من عدمه سيكون بيد خالد جلال المدير الفنى، قائلاً لهم: "من كان يمتلك عرضًا ويرغب فى الرحيل عن الزمالك يقوم بإبلاغنا، ومن يرغب فى الاستمرار يُبلغنا أيضًا لندرس موقفه ومدى حاجة الفريق لخدماته".

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وتابع أمير مرتضى حديثه مع اللاعبين المعارين، مشددًا على ضرورة أن تكون عروض الرحيل عن طريق نادى الزمالك فقط، بدون تدخل الوكلاء أو الوسطاء.

وغاب من اللاعبين المعارين عن الجلسة كلاً من.. كل من الكونغولي كاسونجو والإيفواري رزاق سيسيه والنيجيري معروف يوسف لتواجدهم في بلادهم، وأحمد داودا وأحمد رفعت ومصطفى محمد ومحمد مخلوف المعار للداخلية.

وتضم قائمة معاريين الزمالك كلاً من: رزاق سيسيه وأحمد داوودا "الاتحاد السكندرى"، محمود عبد الرزاق شيكابالا "أبولون اليوناني"، كابونجو كاسونجو "الوحدة السعودى"، معروف يوسف "الشرطة العراقى"، باسم مرسى، حسام باولو ومحمد مخلوف "الداخلية"، محمد أشرف روقا وعماد فتحى "إنبى"، أحمد كابوريا ومصطفى محمد وإسلام جمال "طلائع الجيش"، محمود عبد العاطى دونجا "الإسماعيلى"، أحمد رفعت "إنبى".