شكرا لقرائتكم تعرف على عقوبة أجيري وأبطال واقعة "فتاة الانستجرام"!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، ان أجيري المدير الفني للفراعنة اكتفى فقط بالحديث مع لاعبي المنتخب بشأن أزمة فتاة الانستجرام.
و عن أي استبعاد قال ايهاب لهيطة مدير المنتخب : لا نود أن نتحدث في تفاصيل بشأن استبعاد من مباريات أو أي شىء من هذا القبيل، فالأمور في النهاية فنية بحته.
واتم كلماته مؤكدا : لم يتم تهديدهم بـ "سحب الموبايل" كما تردد.
ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراة أمام الكونغو فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر.
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