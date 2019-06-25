شكرا لقرائتكم تعرف على عقوبة أجيري وأبطال واقعة "فتاة الانستجرام"!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، ان أجيري المدير الفني للفراعنة اكتفى فقط بالحديث مع لاعبي المنتخب بشأن أزمة فتاة الانستجرام.

و عن أي استبعاد قال ايهاب لهيطة مدير المنتخب : لا نود أن نتحدث في تفاصيل بشأن استبعاد من مباريات أو أي شىء من هذا القبيل، فالأمور في النهاية فنية بحته.

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واتم كلماته مؤكدا : لم يتم تهديدهم بـ "سحب الموبايل" كما تردد.