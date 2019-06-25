شكرا لقرائتكم حمادة طلبة يرفض الرحيل عن بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حمادة طلبة مدافع بتروجت الرحيل عن صفوف الفريق بالرغم من تلقيه بعض العروض من أندية الدورى بعدما أجاد خلال الستة شهور التى شارك فيها مع الفريق البترولى فى الموسم الحالى .

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كان بتروجت قد هبط للقسم الثانى بعدما احتل المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 35 نقطة بعدما قضى 12 عاما بالأضواء .

ويسعى حمادة طلبة إلى استكمال مشواره الناجح مع بتروجت فى القسم الثانى لعودته من جديد للأضواء خاصة وأن المدافع الدولى يشعر بالراحة النفسية داخل صفوف بتروجت .