شكرا لقرائتكم علاء أبو القاسم يتوج بذهبية أفريقيا لسلاح الشيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج علاء ابو القاسم لاعب المنتخب الوطنى للسلاح بذهبية منافسات الشيش بالفوز على محمد حمزة فى البطولة الأفريقية المقامة بمالى. Advertisements وتشارك مصر فى هذه البطولة ب24 لاعب ولاعبة فى مختلف الأسلحة على صعيد الشيش و السيف وسيف المبارزة . وكانت بعثة مصر قد غادرت إلى مالى فى الساعات الاولى من صباح السبت الماضى برئاسة عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد.

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