شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يخطر لاعب الزمالك بموعد انضمامه للقلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد معسكر منتخب مصر المقامة حاليًا، للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، إعادة فتح ملف انتقال عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، إلى نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" كواليس الحديث الذى دار بين عبد الله السعيد وأحد لاعبو الزمالك الدوليين، خلال تواجدهم فى المعسكر، حول موعد انتقال اللاعب لصفوف القلعة البيضاء، حيث قال المصدر أن الحديث جاء كالتالى..

لاعب الزمالك: متى ستنضم للفريق الأبيض؟ نحن فى حاجة إليك

عبد الله السعيد: مازال الأمر معلقًا ولم يحسم حتى وقتنا هذا

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لاعب الزمالك: ومتى سيحسم؟! فترة الانتقالات قد اقتربت

عبد الله السعيد: انتظر انتهاء بطولة أمم أفريقيا وبعدها سيكون الحسم

لاعب الزمالك: هل ترغب فعلاً فى الانضمام لأبناء ميت عقبة؟

عبد الله السعيد: لم أكذب عليك، فأنا لا أحبذ اللعب فى الزمالك، ولكن دعنا ننظر ماذا سيحدث