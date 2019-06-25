نعمات عبد المنعم مديرا فنيا لطائرة سيدات سموحة وتجديد الثقة فى الزفتاوى...

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جدة - عمرو شويل أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة تعيين كابتن نعمات عبد المنعم مديرا فنيا للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات، كما قرر رئيس نادي سموحة تجديد الثقة في المدير الفني كابتن طارق الزفتاوي للكرة الطائرة رجال. كان مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر قام بفسخ التعاقد مع عمر سعد الظهير الأيسر للفريق والذى تم إعارته لحرس الحدود ثم العودة وفسخ التعاقد بالتراضي إلى جانب اللاعبين إبراهيم عادل وعبد العزيز إمام، فيما انتهى رسميا التعاقد مع أحمد تمساح الذى تمت إعارته لبتروجت. Advertisements وقرر الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حسام حسن أن يكون التجمع الأول للفريق فى الأول من شهر يوليو المقبل لبداية فترة الاعداد للموسم الجديد .

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