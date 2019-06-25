شكرا لقرائتكم "أيفاب" يشكر عبد الفتاح لترجمة قوانين اللعبة للعربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم IFAB الشكر إلى الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس لجنة الحكام على قيادته فريق عمل لترجمة قوانين كرة القدم إلى اللغة العربية ، وهي النسخة التي نشرها على موقعه الرسمي theifab.com.

شارك عبد الفتاح في الترجمة والمراجعة القانونية كل من مجدي رزق وحمدي القاضي ومهند دبا وأحمد أبو العلا.

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يذكر أن المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم يصدر عنه قوانين اللعبة وتعديلاتها ويتكون من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الانجليزي والاسكتلندي والإيرلندي وويلز للعبة ويتمتع بعضويته المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي المعروف بمجلس الفيفا.