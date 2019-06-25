شكرا لقرائتكم لاعب كيني مغمور يخطف الأنظار من صلاح ومحرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لفت مدافع المنتخب الكيني، غوش أونيونغو، الأنظار وخطف الأضواء في بطولة أمم إفريقيا على الرغم من تواجد نجوم وأسماء عالمية مثل المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، إلا أن المدافع الكيني تصدر العناوين.

جاء ذلك بعدما ظهر غوش أونيونغو بلحية بيضاء وشعر قصير، وأثار التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى صحة عمره الحقيقي وتداولت صورته على نطاق واسع، علما بأنه يبلغ "27 عاما".

ويلعب غوش أونيونغو في فريق مغمور بالدوري الكيني، ورأى أن صبغ لحيته قبل البطولة تعتبر فكرة جيدة.