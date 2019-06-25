نتيجة مباراة مالي وموريتانيا اليوم أمم افريقيا 2019 لقاء ملئ بالأهداف الرائعة

ملخص نتيجة مباراة مالي وموريتانيا اليوم caf 2019، تتنظر الجماهير العربية المواجهة بين منتخب مالي وموريتانيا في كأس الامم الافريقية في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للبطولة القارية، ءوسيبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءاً بتوقيت مكة المكرمة وستكون منقولة عبر قناة بين سبورت ماكس اتش دي 1 بالتعليق العربي للمعلق رؤوف خليف.

وتقابل الفريقان في 16 مناسبة من قبل تاريخياً وكان التفوق واضح لصالح المنتخب المالي بعدما انتصر في 10 مرات مقابل فوزين فقط للمنافس، فيما كان التعادل هو سيد الموقف بينهما في أربع لقاءات أخرى.

نتيجة ماتش مالي وموريتانيا

أطلق الحكم صافرته الآن ببداية الشوط الأول من مباراة موريتانيا ومالي الجولة الخامسة

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مرّت 20 دقيقة والنتيجة 0-0 بين موريتانيا ومالي مباراة هادئة من الطرفينْ.

الدقيقة 37 يتقدم منتخب مالي على موريتانيا بهدف عبد الله ديابي .

اضاف منتخب مالي الهدف الثاني م ضربة جزاء لتصبح النتيجة تقدم مالي بهدفين دون رد على موريتانيا.

نهاية المباراة بفوز مالي على موريتانيا بأربعة اهداف لهدف.