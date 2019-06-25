ملخص نتيجة مباراة مالي وموريتانيا كاس الامم الافريقية 201

نتيجة مباراة موريتانيا ومالي في أمم افريقيا، ا يلتقي منتخب مالي أمام نظيره موريتانيا في مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس امم افريقيا 2019 لكرة القدم وذلك على ستاد السويس الجديد اليوم الاثنين مالي وموريتانيا عبر بين سبورت. وهي أول مشاركة لمنتخب موريتانيا في نهائيات كأس أمم افريقيا في التاريخ.

ملخص مباراة مالي وموريتانيا

تنطلق المواجهة في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وسط حضور جماهيري من المتوقع أن يكون قليل للغاية في مدرجات ملعب السويس نظراً لعدم وجود أي طرف عربي على المستطيل الأخضر، ويأتي منتخبا مالي وموريتانيا في المجموعة الخامسة والتي تضم أيضاً منتخب تونس وأنجولا الذين سيخوضوا المباراة بينهم اليوم على ذات الملعب في الساعة السابعة مساءا.

نتيجة مباراة مالي وموريتانيا

يحتضن ستاد السويس مباراة مالي وموريتانيا اليوم في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة بعد تعادل تونس وأنجولا بهدف لكل خصم.

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موريتانيا تدخل المباراة بهجوم من الدقائق الأولى، والجماهير المصرية تشجع موريتانيا بكل قوة في مدرجات ملعب السويس.

تقدم النجم عبد الله ديابي لصالح مالي في الدقيقة 37 ثم اضاف مالي الهدف الثاني على حساب موريتانيا بهدف مابيكا من ركلة جزاء.

نهاية مباراة مالي وموريتانيا بنتيجة 4-1 في مباراة مليئة بالاهداف الرائعة من جانب اللاعبين.