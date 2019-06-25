انتهت: نتيجة مباراة مالي وموريتانيا اليوم في أول مشاركة تاريخية لموريتانيا ومهرجان أهداف

نقدم لكم نتيجة مباراة مالي وموريتانيا اليوم وملخص كتابي لأحداثها حيث تنتظر الجماهير الافريقية والعربية لقاء اليوم بطابع خاص حين يخوض منتخب موريتانيا للمرة الاولى مباراة له في بطولة كأس الأمم الافريقية أمام مالي الفريق القوي والمرشح للتواجد في الأدوار النهائية، فهى مباراة منتظرة في اطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة التي يلعب فيها تونس وانجولا واللذين يجمعهما لقاء قبلها.
مباراة مالي وموريتانيا
وتنطلق مباراة مالي وموريتانيا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب السويس الجديد الذي يستضيف مباريات المجموعة، وكان كورينتان مارينز مدرب المنتخب الموريتاني قد أبدى اعجابه بجودة أرضية الملعب وأكد أنها ستكون جيدة للقاء ولن تؤثر بصورة سلبية في ظل جولة تفقدية في اطار رفض الكاف لوجود حصص تدريبة على الملعب.
مالي وموريتانيا اليوم
وأكد لاعب الدفاع المالي هاماري تراوري أن طموح فريق بلاده للتأهل لدور الستة عشر وأنه هو وزملائع قد تعاهدوا على تقديم نسخة جيدة واخراج أفضل ما لديهم في هذه البطولة حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث في النسختين الماضيتين من كأس الأمم حين ودعوا البطولة بعد 3 مباريات فقط من الدور الأول.
نتيجة مباراة مالي وموريتانيا
وحرص أشد الحرص الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على التواجد في المباراة الأولى للمنتخب في مصر وغادر اليوم مطار نواكشوط متجها لمصر لدعم لاعبي منتخب بلاده ويرافقه عدد من الشخصيات القيادية.
انتهت مباراة الجولة الاولى بين تونس وأنجولا بالتعادل السلبي وهو ما يصب في مصلحة الفريقين المتواجهيين اليوم ففوز أي منهما يعني تصدر المجموعة في الجولة الاولى
تشكيل منتخب موريتانيا لمباراة اليوم: ديالو – أبو ديمبا – باكاري ندياي – أبدول با – علي عبيد – الحسين – محمد ديلاهي – ابراهيما كوليبالي – كامارا – آداما با – دياكيتي
- نزول لاعبي المنتخب الموريتاني لأرض ملعب السويس للعمليات الاحمائية، طموح البداية المشروع لموريتانيا تحت قيادة مدربهم يصطدم بمنتخب متمرس افريقيا
- دخول اللاعبين الآن مع طاقم التحكيم لبداية المباراة المنتظرة وأحداث الشوط الأول
- بداية اللقاء: الدقيقة 10 المرابطون الموريتاني يدخل بقوة اللقاء منذ البداية بهجوم ومباارة قوية والتعادل حاضر في أول 10 دقائق
- الدقيقة 22: هفوة دفاعية موريتانية وكرة تصل أمام منطقة الجزاء وتسديدة تعلو العارضة وهدف ضائع من مالي
- الدقيقة 37: صاروخية مالية تسكن الشباك الموريتانية من عبدالله ديابي نجم لشبونة والهدف الأول للمنتخب المالي
- الدقيقة 44: مانيجا يسجل الهدف الثاني لمالي من ركلة جزاء تسبب فيها حارس موريتانيا ونهاية الشوط الأول مالي تفوز بهدفين مقابل لا شئ
- الدقيقة 51: خطأ لصالح الدفاع الموريتاني، النتيجة مازالت تقدم مالي بهدفين وضغط عالي تمارسه ماله لمنع بناء الهجمات
- الدقيقة 55: الهدف الثالث لمالي عن طريق أداما تراوري
- الدقيقة 71: الهدف الأول موريتانيا عن طريق الحسن بن عيد من ركلة جزاء تحصل عليها بعد دقيقتين من هدف مؤكد ضائع
- الدقيقة 73: أداما تراوري يسجل الهدف الثاني له من أحدأجمل أهداف البطولة حتى الآن والنتيجة 4-1
- نهاية المباراة بفوز مالي بنتيجة 4-1 على موريتانيا