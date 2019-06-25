فوزنياكي إلى الدور الثاني في دورة إيستبورن بسهولة

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بلغت الدنماركية كارولاين فوزنياكي حاملة اللقب الدور الثاني من دورة إيستبورن الإنكليزية لكرة المضرب على الملاعب العشبية بفوزها السهل على البلجيكية كيرستن فليبكينز 6-3 و6-4.

وتواجه فوزنياكي في الدور التالي الألمانية اندريا بيتكوفيتش.

وقالت الفائزة "أعشق اللعب هنا وأنا أملك العديد من الذكريات. جئت الى هنا للمرة الأولى عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري وبالتالي فهي نصف حياتي".

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وحذت حذوها التشيكية كارولين بليسكوفا المصنف ثالثة عالميا، بفوزها على الروسية مارغريتا غاسباريا 6-3 و6-3 وستلتقي في الدور التالي الفائزة من مباراة مواطنتها ماركيتا فاندوروسوفا التي بلغت نهائي رولان غاروس خلال الشهر الحالي او البلجيكية إيليز مرتنز.

وكان مقررا ان تشارك الأسترالية أشلي بارتي الفائزة ببطولة رولان غاروس هذا العام والتي اعتلت صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الاثنين، في هذه الدورة لكنها اعلنت انسحابها بسبب اصابة في ذراعها.

وقالت بارتي "انها اصابة أتعامل معها منذ ان كنت في السادسة عشرة من عمري. عندما أخوض مباريات مضغوطة ابدأ بالشعور ببعض الأوجاع وعلي ان اعالجها".

وأضافت "أعتقد باني سأكون في حالة جيدة لخوض ويمبلدون، كل ما في الأمر انه يتعين علي مقاربة هذه المشكلة بطريقة صحيحة لكي أكون في كامل جاهزتي البدنية الاسبوع المقبل".