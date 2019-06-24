بالصور.. الرئيس الموريتاني يحضر مباراة منتخب بلاده أمام مالي في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى ستاد السويس الرياضي لمؤازرة منتخب بلاده في مباراته الأولى مع منتخب مالي في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وكان في استقبال الرئيس الموريتاني، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء محمد جاد مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية.
ويأتي حضور الرئيس الموريتاني دعمًا لمنتخب بلاده التي تشارك للمرة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وانطلقت اليوم الاثنين أولى مباريات المجموعة الخامسة بين منتخب تونس ومنتخب أنجولا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره المالي في إطار الجولة الأولى في العاشرة مساءً.
وكثفت قوات الأمن أعمال التأمين بمحيط ستاد السويس الرياضي، مع إغلاق الطريق المجاور ببوابات المشجعين، وتمشيط المنطقة بأجهزة الكشف عن المفرقعات، مع فرض حرم أمني حول سور ستاد السويس.
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