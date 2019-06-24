فيديو| حدوتة عربية بنكهة مصرية.. رحلة "حافظ" لتشجيع منتخبات العرب حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

بحماس منقطع النظير وهتافات لا تهدأ.. وقف "حافظ" بين الجماهير العربية قبل مباراة تونس وأنجولا يلتقط الصور التذكارية بعلم مصر تارة وتونس تارة أخرى، يتحدث مع المشجعين التونسيين بلهجتهم.

"العام الماضي سافرت من السويد لروسيا لتشجيع مصر والمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم".. يقول محمد حافظ، الذي امتنع عن ترديد هتافات للأهلي أو الزمالك كغيره من الجماهير المصرية قبل لقاء اليوم.

"في السويد أسس العرب الأكاديمية العربية السويدية ديارنا".. يتابع "حافظ" الذي سافر إلى السويد قبل 19 عاما، أن الاكاديمية بمثابة رابطة للعرب تهتم بشئون الرياضة، ولا تتأخر عن تشجيع منتخباتنا العربية.

ويضيف محمد حافظ أنه عاد إلى مصر قبل شهر لقضاء عيد الفطر المبارك مع أسرته بالقاهرة، ولفت إلى أنه حضر لتشجيع منتخب مصر، واليوم سافر للسويس لتشجيع منتخب تونس وسوف يشجع منتخبات موريتانيا والمغرب والجزائر في مبارياتهم.

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"هشجع أي منتخب عربي إلا إذا كان في مباراة مع مصر".. يؤكد حافظ على انتماءه لبلده، لافتًا إلى أنه سوف يحضر بطولة "كان 2019" ويغادر بعد المباراة النهائية بأربعة أيام.

وعن توقعاته لنتائج المباريات، يقول محمد حافظ إن عدد المنتخبات المشاركة زادت ومعها ارتفعت نسبة صعود فرق جديدة، وأتمني أن تكون مصر في النهائي وتحصد كأس البطولة.

وأضاف إن الفوز الحقيقي لمصر هو المشهد الرائع والتنظيم العالمي، الذي رآه العالم معقبًا "احنا كسبنا احترام العالم ووصلنا أكبر رسالة وهي إن مصر إذا أرادت فهي تستطيع".

وانطلقت اليوم الاثنين أولى مباريات المجموعة الخامسة بين منتخب تونس ومنتخب أنجولا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره المالي في إطار الجولة الأولى في العاشرة مساءً.