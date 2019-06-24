الأهلي يعلن لمصراوي اتخاذ إجراء جديد ضد كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد حلمي عبد الرازق المستشار القانونى للأهلى، أن ناديه سيُرسل غدا، الثلاثاء، خطابا إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطالب فيه إيقاف الايفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق.

وأشار عبد الرازق في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المدة القانونية التي منحها الفيفا لكوليبالي من أجل تنفيذ عقوبته تنتهي اليوم، الإثنين.

وأضاف: :"اليوم انتهت المدة القانونية التي منحها الاتحاد الدولي للاعب لسداد العقوبة الموقعة عليه من جانب الأهلي بعد هروبه في العام قبل الماضي والبالغ قدرها مليون و450 ألف دولار لكن كوليبالي لم يرُسل لنا قيمة العقوبة وبالتالي سنخاطب الفيفا لإيقافه".

واختتم: "لوائح الفيفا واضحة وصريحة، ففي حالة امتناع اللاعب عن سداد العقوبة، سيتم حرمانه من اللعب لأي ناد إلا بعد تنفيذ العقوبة".