مباشر أمم إفريقيا.. مالي 4-1 موريتانيا.. هدف تاريخي ورد سريع

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة موريتانيا ومالي على ملعب ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا 2019.

ملخص المباراة:

ظهر المنتخب الموريتاني بشكل جيد في الدقائق الأولى من المواجهة، على الرغم من التواجد لأول مرة في منافسات كأس أمم أفريقيا، لكنه استطاع أن يجاري مالي.

الخطورة الأولى كانت لصالح موريتانيا في الدقيقة الرابعة بعد ضغط من دياكيتي على الدفاع والحارس، ليخطأ ديارا في إبعاد الكرة، قبل أن يتدراك كوني الأمر ويبعدها عن منطقة الجزاء.

ورد منتخب مالي في الدقيقة العاشرة بهجوم عن طريق ماريجا الذي تصدى له الدفاع، لترتد الكرة إلى ديابي الذي صوب كرة قوية مرت أعلى العارضة الموريتانية.

وكاد ماريجا أن يسجل الهدف المالي الأول في الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة إنفرد على إثرها بالمرمى، ليصوب الكرة ولكن الحارس ديالو استطاع أن ينقذها ببراعة.

ونجح ديابي في تسجيل هدف رائع مع الوصول للدقيقة 37 بعدما انطلق وسط دفاع موريتانيا، قبل أن يطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك دون حراك من الحارس.

وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح مالي بعدما تعامل ديالو مع تصويبة ماريجا بشكل خاطيء، ليضطر لعرقلة ديابي بعدها مانحًا فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 43.

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ونجح ماريجا في ترجمة ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 45 ليضاعف من تقدم منتخب مالي بتسجيل الهدف الثاني، لتصعب المهمة على الفريق العربي في اللقاء.

وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني، أحرز أداما نوس الهدف الثالث لمنتخب مالي بعدما راوغ لاعبي موريتانيا على حدود منطقة الجزاء ليسددها بقدمه اليسرى وتعانق الشباك بطريقة رائعة.

وحصل المنتخب الموريتاني على ركلة جزاء في الدقيقة 70 بعدما تدخل فوفانا بقوة على دياكيتي بقوة داخل المنطقة، لتُحتسب ركلة الجزاء الثانية في المواجهة.

ونجح الحسين عيد في تسجيل هدف موريتانيا الأول في المباراة، وهو أول أهداف الفريق أيضًا في المشاركة الأولى تاريخيًا للفريق خلال كأس الأمم الأفريقية.

إلا أن الرد المالي جاء سريعًا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75 بعد تصويبة رائعة من أداما تراوري، سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى الموريتاني.

تشكيل مالي: ديارا، تراوري، كوني، واجو، فوفانا، ساماسيكو، كوليبالي، نوس، ماريجا، دجنيبو، ديبابي.

تشكيل موريتانيا: ديالو، أبو ديمبا، باكاري ندياي، أبدول با، علي عبيد، الحسين، محمد ديلاهي، ابراهيما كوليبالي، كامارا، آداما با، دياكيتي.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..