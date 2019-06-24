أحمد أحمد يشيد باستاد السلام ويبدي إعجابه بأرضية الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

أشاد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باستاد السلام في القاهرة، والذي يستضيف مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019).

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس أمم إفريقيا على ستة ملاعب في أربع مدن مختلفة، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية.

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وتواجد أحمد أحمد في المقصورة الرئيسية لاستاد السلام، اليوم الاثنين، لحضور مباراة منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا المقامة حاليا في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة للبطولة.

وأعرب رئيس "الكاف" عن إعجابه بإمكانيات استاد السلام، وبأرضية الملعب المميزة، بجانب الخدمات المقدمة للجماهير التي تحضر المباريات.

وكان رئيس "الكاف" حضر أمس مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الناميبي التي أقيمت أيضا على استاد السلام في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة والتي انتهت بفوز المغرب بهدف دون رد.