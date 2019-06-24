بالصور.. مصر تتصدر منافسات اليوم الأول لبطولة إفريقيا للسلاح

تصدر منتخب مصر الوطني للسلاح منافسات أول أيام البطولة الإفريقية والتي تقام لأول مرة في مدينة باماكو بدولة مالي بمشاركة 21 دولة. وتصدر فراعنة السلاح منافسات اليوم الأول برصيد 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية واحدة. 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية واحدة. حيث حقق البطل الأولمبي علاء أبوالقاسم المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وحقق Advertisements الدولي الواعد محمد حمزة الميدالية الفضية حيث تواجه اللاعبان في المباراة النهائية وفاز بها أبو القاسم. في حين حصلت اللاعبة شرويت جابر على الميدالية الفضية وحصلت سارة نونو على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سلاح سيف المبارزة.

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