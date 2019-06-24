أياكس أمستردام يتعاقد مع لاعب إشبيلية

اعلن نادى أياكس أمستردام عن التعاقد مع اللاعب الهولندي كوينسي بروميس لاعب إشبيلية، لمدة خمسة مواسم مقبلة. وكان بروميس انتقل إلى صفوف إشبيلية قادمًا من سبارتاك موسكو الروسي، في أغسطس لماضي، بعقد ممتد حتى عام 2023. الروسي، في أغسطس لماضي، بعقد ممتد حتى عام 2023. قبل أن يقوم نادي أياكس بكسر الشرط الجزائي والتعاقد مع بروميس، لمدة 4 سنوات مقبلة. يذكر ان نادي أياكس يسعى لعقد بعض الصفقات الجديدة لدعم الفريق، تحسباً لرحيل لاعبيه، خاصة بعد أن لفتوا أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقهم في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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