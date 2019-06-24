بالصور .. نادي المنيا يشارك بالبطولة الدولية للاسكواش بثلاثة لاعبين

يستعد نادي المنيا الرياضي للمشاركة وتمثيل الصعيد لأول مرة بالبطولة الدولية للاسكواش، المنعقدة بالقاهرة للناشئين والناشئات، والتي سوف تنطلق فعالياتها الأربعاء المقبل، على ملاعب مدينتي.
و أعلن الدكتور خالد عبدالعزيز ، المدير الفني للنشاط بنادي المنيا ، أسماءاللاعبين المشاركين بالبطولة ، وهم ، عمر ناصر، الوصيف تحت 13 سنه، وأحمد مكادي ، ومحمد أشرف ، تحت 15 سنه، مشيرًا ، إلى أن النادي حريص على
وذلك لرفع مستواهم البدني والمهاري ، والتعرف على أساليب اللعب الجديدة عالميًا ، وكان عددا من لاعبي نادي المنيا ، قد شاركوا خلال الموسم الماضي في العديد من البطولات ، وقدموا خلالها مستوى جيد ومراكز متقدمة.
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