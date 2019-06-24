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بالصور .. نادي المنيا يشارك بالبطولة الدولية للاسكواش بثلاثة لاعبين

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يستعد نادي المنيا الرياضي للمشاركة وتمثيل الصعيد  لأول مرة بالبطولة الدولية  للاسكواش، المنعقدة بالقاهرة للناشئين والناشئات، والتي سوف تنطلق فعالياتها الأربعاء المقبل، على ملاعب مدينتي.

 

و أعلن الدكتور خالد عبدالعزيز ، المدير الفني للنشاط بنادي المنيا ، أسماء

اللاعبين المشاركين بالبطولة ، وهم ، عمر ناصر،  الوصيف تحت 13 سنه،  وأحمد مكادي ، ومحمد أشرف ، تحت 15 سنه، مشيرًا ، إلى أن النادي حريص على
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المشاركة بتلك المنافسة لرفع كفائة لاعبيه، والسماح لهم بالاحتكاك بلاعبي الدول الأخرى .

 

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وذلك لرفع مستواهم البدني والمهاري ، والتعرف على أساليب اللعب الجديدة عالميًا ، وكان عددا من لاعبي نادي المنيا ، قد شاركوا خلال الموسم الماضي في العديد من البطولات ، وقدموا خلالها مستوى جيد ومراكز متقدمة.

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