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شيرويت جابر تحرز فضية بطولة إفريقيا لسلاح سيف المبارزة

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حققت شيرويت جابر لاعبة منتخب مصر للسلاح  فضية سيف المبارزة سيدات في بطولة إفريقيا

والمقامة حاليا في مالي.

وكان البطل الأوليمبي علاء الدين أبو

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القاسم قد حقق ذهبية منافسات الرجال وحقق محمد حمزة فضية منافسات الرجال أيضا بعدما تواجه الثنائي المصري في نهائي البطولة.
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