أكد الإسبانى دينيس سواريز لاعب خط وسط نادي برشلونة، إنه لن يستمر مع صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.
وقال سواريز إنه في خلال أسابيع سيحدد مستقبله،ولكن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني بات قريبًا.
وأوضح إنه يملك عروضا من فالنسيا وسيلتا فيجو لضمه، كما إنه
وكان سواريز انتقل لصفوف آرسنال على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن النادي الإنجليري رفض ضمه بشكل نهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر دينيس سواريز يقترب من الرحيل عن برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.