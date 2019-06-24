دينيس سواريز يقترب من الرحيل عن برشلونة

أكد الإسبانى دينيس سواريز لاعب خط وسط نادي برشلونة، إنه لن يستمر مع صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقال سواريز إنه في خلال أسابيع سيحدد مستقبله،

ولكن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني بات قريبًا.

وأوضح إنه يملك عروضا من فالنسيا وسيلتا فيجو لضمه، كما إنه

يملك عروضا خارج إسبانيا، لكنه شدد أن الأولوية بالنسبة له هي البقاء في الدوري الإسباني

وكان سواريز انتقل لصفوف آرسنال على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن النادي الإنجليري رفض ضمه بشكل نهائي.