الارشيف / اخبار الرياضه

دينيس سواريز يقترب من الرحيل عن برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد الإسبانى دينيس سواريز لاعب خط وسط نادي ، إنه لن يستمر مع صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقال سواريز إنه في خلال أسابيع سيحدد مستقبله،

ولكن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني بات قريبًا.

وأوضح إنه يملك عروضا من فالنسيا وسيلتا فيجو لضمه، كما إنه

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
يملك عروضا خارج إسبانيا، لكنه شدد أن الأولوية بالنسبة له هي البقاء في .

وكان سواريز انتقل لصفوف آرسنال على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن النادي الإنجليري رفض ضمه بشكل نهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينيس سواريز يقترب من الرحيل عن برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا