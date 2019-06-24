نجم سموحة ينضم الى تشكيلة منتخب السلة في تصفيات الألعاب الأفريقية

اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة السلة بقيادة عصام عبد الحميد نجم سموحة أحمد عزب ضمن التشكيل النهائيلمنتخب مصر الذي سيسافر مساء الاثنين إلى العاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في
يذكر أن تصفيات المنطقة الخامسة تضم إلى جانب مصر كلا من أوغندا و تنزانيا وكينيا وأثيوبيا و رواندا .
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