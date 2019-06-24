رياضة | آشعة على قدم حارس منتخب غينيا في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آشعة على قدم حارس منتخب غينيا في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع حارس مرمى منتخب غينيا غدًا الثلاثاء، لكشف أشعة في أحد المراكز المتخصصة بالإسكندرية .

وطلب الطبيب المرافق لفريق غينيا خضوع اللاعب لكشف الأشعة غدًا بمنطقة أنكل القدم للتأكد من قدرته على خوض مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 وحتى 19 يوليو المقبل.

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وتلعب غينيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية التى تضم نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر.