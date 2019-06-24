رياضة | وهبي الخرزي: سعيد بجائزة أفضل لاعب.. وحزين لضياع الفوز أمام أنجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وهبي الخرزي: سعيد بجائزة أفضل لاعب.. وحزين لضياع الفوز أمام أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وهبي الخرزي نجم منتخب تونس ونادي سانت إيتيان الفرنسي عن سعادته بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة أنجولا وتونس وقال أنه حزين لنتيجة التعادل التي انتهي بها اللقاء بعد ان كنا قريبين من الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

وأضاف تراجعنا بعد هدف التقدم وهو ما منح الفريق الأنجولي الضغط وخلق المساحات ومن ثم إدراك التعادل .

وأكد نجم الدوري الفرنسي بأن نسور قرطاج قادرين على حسم التأهل خلال مباراة الجولة الثانية أمام مالي والتي ستكون تحدي خاص لهم بعد تعادل اليوم .