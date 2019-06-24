رياضة | علاء أبو القاسم يعتلى عرش إفريقيا في سلاح الشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء أبو القاسم يعتلى عرش إفريقيا في سلاح الشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق علاء ابو القاسم بطل مصر الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لسلاح الشيش في مالي بعد أداء رائع بعد فوزه في المباراة النهائية على زميله محمد حمزة بنتيجة 15/11

واستطاع ابو القاسم في الفوز على علي أبطال غانا والمغرب والكونغو وتوجو ومالي بالادوار التميهيدية وفي دور ال 16 فاز علي بطل انجولا مانويل دا روزا 15/2 وهزم في دور ال8 بطل الجزائر سليم هاروي 15/4 وفي دور النصف نهائي تفوق علي بطل تونس محمد ايوب 15/11

واعرب اللاعب على سعادته بهذه الميدالية مؤكدا ان الفوز ببطولة افريقيا ستكون داعم له في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

وقدم ابو القاسم شكره للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومسئولو اتحاد السلاح وللبنك الاهلى الراعي الرسمى لفريق الفراعنة الاوليمبي الذي ينتمي له وروابط الرياضية الوكيل الحصري للاعب