رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين.. مجزرة كبري عرض 12 لاعب للبيع وزيدان يرفض ضم صفقة برشلونة المثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين.. مجزرة كبري عرض 12 لاعب للبيع وزيدان يرفض ضم صفقة برشلونة المثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي إدارة الملكي للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- زيدان يرفض ضم هدف برشلونة

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يرغب في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسى في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار موقع Le10 Sport الفرنسي إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضم نيمار دا سيلفا إلى الملكي وقطع الطريق على برشلونة الذي يطمح في استعادته مجدداً في حين لا يفكر زيدان في التعاقد مع النجم البرازيلي.

وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان أخطر فلورنتينو بيريز بأنه لا يريد نيمار فى تشكيلة ريال مدريد في الموسم المقبل.

وذكر الموقع بأن تقارير صحفية أكدت رغبة باريس سان جيرمان في بيع نيمار الصيف الحالي مقابل 300 مليون يورو.

يذكر أن نيمار انضم لصفوف باريس سان جيرمان من برشلونة فى صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو وأن أولوية نيمار حالياً هي العودة إلى برشلونة الإسباني واللعب برفقة كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز.

- زيدان يتمنى تتوبج الجزائر بأمم أفريقيا

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن رغبته في تتويج منتخب الجزائر بأمم أفريقيا 2019 والمقامة حاليًا في مصر من أجل الشعب الجزائري وذلك عقب فوز الجزائر بالأمس على كينيا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها شبكة beIN sports :"نريد أن نرى منتخب الجزائر يلعب بشكل جيد من أجل الشعب".

وعن رغبته في تتويج الجزائر، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "أريد ذلك من أجل خروج الشعب إلى الشوارع للاحتفال".

يذكر أن الجزائر فازت بأمم إفريقيا مرة واحدة في 1990.

- ريال مدريد يعرض 12 نجم للبيع لتدعيم صفقات الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يحتاج للحصول على المال حاليًا بعد التعاقد مع لاعبين ب 303 مليون يورو.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي عرض 12 نجم للبيع هذا الصيف وذلك عقب انضمام ماركوس لورينتي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو. وجاءت تشكيلة الفريق المعروض للبيع في ريال مدريد هذا الصيف كالآتي :-

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: ثيو هيرنانديز وخيسوس فاييخو وناتشو فيرنانديز ولوكاس فاسكيز

الوسط: داني سيبايوس وإيسكو وماتيو كوفاسيتش

الهجوم: جاريث بيل وخاميس رودريجيز وراؤول دي توماس وماريانو دياز

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يطمح في بيع 13 لاعبا في الصيف الحالي بجانب إعارة لاعبين آخرين مثل النرويجي مارتين أوديجارد الذي يقترب من الانضمام لصفوف ريال سوسيداد بعقد إعارة لمدة موسمين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رحيل الويلزي جاريث بيل يعتبر الصفقة الأصعب في ريال مدريد في الصيف الحالي بسبب رغبة النجم الويلزي في الاستمرار مع الملكي الموسم المقبل للحصول على راتب مالي ضخم من الميرينجي.

- تصريحات مثيرة من رودريجيز بشأن مستقبله

أثارت تصريحات خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد ومنتخب كولومبيا، الجدل بشأن مصيره مع النادي الملكي سواء الرحيل أو البقاء وذلك خلال الصيف الحالي.

وقال رودريجيز، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الآن، أركز فقط مع المنتخب على بطولة كوبا أمريكا، لا أعرف وجهتي المقبلة، لكنني أحتاج إلى الهدوء حتى أساعد منتخب بلادي في تلك البطولة".

وتابع حديثه: "القرار النهائي بشأن مستقبلي يرجع إلى ريال مدريد، لكنني أعتقد أن هناك بعض الأشخاص الذين يسيطرون على القرارات في النادي ولا استطيع مواجهتهم".

وأوضح الكولومبي الدولي أنه لم يتحدث مع زين الدين زيدان مدرب الريال بشأن مصيره مع الملكي.

الجدير بالذكر أن رودريجيز عاد إلى ريال مدريد بعد قضاء موسمين مع بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة إلا أن الصحف الاسبانية تؤكد عدم حاجة زيدان لخدمات الكولومبي.

- ريال مدريد يحسم صفقة مبابي

أكدت بعض المصادر الصحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني إتخذت قرارها النهائي بشأن الفرنسي كليان مبابي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت شبكة " سكاي سبورتس " في تقرير صحفي أعدته اليوم الاثنين أن إدارة الملكي قررت الدخول في مفاوضات مع النادي الباريسي للحصول على توقيع مبابي.

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ويرغب زيدان في الحصول على خدمات مواطنه من أجل إحداث ثورة كبيرة في صفوف الفريق للعودة من جديد إلى منصات التتويج.

يذكر أن ريال مدريد سبق وأن أبرم خمسة صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بالحصول على توقيع كلاً من :- لوكا يوفيتش , فيرلاند ميندي , إيدير ميليتاو , إيدين هازارد , ورودريجو غوس .

- أزمة عنيفة تشعل ريال مدريد

بات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني مطالب بالتخلص من العديد من الاجنحة في صفوف الفريق هذا الصيف عقب وصول الثنائي ايدين هازارد ورودريجو جوس.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أنه يوجد الآن 8 لاعبين يتنافسون على مكانين في فريق زيدان فبالنسبة إلى رودريجو ليس من الواضح مركزه في التشكيلة لكنه أوضح أن أفضل مركز له هو على اليسار وسيلعب أينما يريد زيدان أن يشركه لكن إبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز وأوديجارد وفينيسيوس جونيور وأسينسيو وجاريث بيل هم أهم الأزمات.

وأضافت أن زيدان لا يضع جاريث بيل في خططه لكن الويلزي متمسك بالبقاء بسبب راتبه المرتفع في ريال مدريد.

- منبود ريال مدريد يشعل النار من جديد

أكد الكولومبي خاميس رودريجيز أنه ليس منشغلا بمستقبله مع ناديه ريال مدريد الإسباني في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه يصب كامل تركيزه مع منتخب بلاده المشارك في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليا في البرازيل.

وقال رودريجيز عقب فوز كولومبيا 1 / صفر على باراجواي أمس الأحد في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أفكر فقط في كوبا أمريكا، لا أعرف حتى الآن إلى أين سأذهب، أرغب في أن أكون هادئا، القرار يعود إلى النادي".

وأضاف "أعتقد أن هناك أشخاص لديهم نفوذ كبير داخل النادي، وأنا لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك، لم أتحدث مع زين الدين زيدان (مدرب الملكي) على الإطلاق".

ويبدو أن ريال مدريد اتخذ قراره بشأن رودريجيز الذي من المنتظر ألا يكون جزءا من المشروع الجديد، وذلك كما يتوقع بعض المقربين من إدارة النادي الملكي.

وكان بايرن ميونخ الألماني الذي كان يلعب رودريجيز بين صفوفه خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة قد تنازل عن بند أحقية شراء اللاعب الكولومبي، بعد انتهاء مدة الإعارة ليعود الأخير مجددا لريال مدريد.

ولكن مع عودة الفرنسي زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني لريال مدريد، أصبح رحيل رودريجيز عن الفريق محتملا بشكل كبير، وذلك على خلفية العلاقة التي كانت تربط الثنائي قبل رحيل خاميس إلى بايرن ميونخ، والتي لم تكن جيدة على الإطلاق.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نابولي، الذي يديره فنيا المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، يتطلع إلى ضم رودريجيز على سبيل الإعارة، فيما يرغب ريال مدريد في بيعه نهائيا.

ومن المنتظر أن يتحدد مستقبل النجم الكولومبي بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، على ضوء المفاوضات التي سيجريها مع إدارة النادي الملكي.

- مانشستر يونايتد يحصن نجمه من إغراءت ريال مدريد وبرشلونة

قرر مسئولو نادي مانشستر يونايتد، اتخاذ قرار هام بشأن اللاعب "ماركوس راشفورد"، والذي أصبح محط اهتمام العديد من عمالقة الكرة الأوروبية في مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة بعدما قدم اللاعب مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة.

وتسعى إدارة الشياطين الحمر منذ فترة إلى إقناع "راشفورد" بخطوة التوقيع على عقد جديد إلا أن مطالبه المالية حالت دون التوصل إلى أي اتفاق.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فأن مسئولي مانشستر يونايتد يرغبون في تفعيل بند التمديد في عقد "راشفورد" بحيث ينتهي في عام 2021، حتى يتم منع راشفورد من الرحيل مجانا في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن ذلك التفعيل سيتم في نهاية شهر يوليو المقبل.

وشددت الصحيفة على أن مسئولي مانشستر يونايتد سيواصلون المفاوضات مع راشفورد بشان التجديد.

- أصحاب النفوذ يطردون نجم ريال مدريد

كشف الكولومبي خاميس رودريجيز عن عدم الانشغال بمستقبله مع ناديه ريال مدريد الإسباني في الوقت الحاضر لأنه يركز مع كولومبيا في كوبا أمريكا 2019.

وقال رودريدجيز لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أفكر فقط في كوبا أمريكا، لا أعرف حتى الآن إلى أين سأذهب، أرغب في أن أكون هادئا، القرار يعود إلى النادي".

وأضاف رودريجيز: "أعتقد أن هناك أشخاص لديهم نفوذ كبير داخل النادي، وأنا لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك فلم أتكلم مع زيدان على الإطلاق".

ويبدو أن ريال مدريد اتخذ قراره بشأن رودريجيز برحيل رودريجيز نهائيًا بفرمان من زين الدين زيدان المدير الفني للفريق

- ريال مدريد يطلب 430 مليون استرليني لبيع مدافعه لمان يونايتد

وجه فريق ريال مدريد الإسباني ضربة قوية لأطماع مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على خدمات المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران خلال الميركاتو الصيفي.

ورفض النادي الملكي عرض مانشستر يونايتد للتخلي عن خدمات فاران حيث أخبرهم بشرط وحيد فقط للموافقة على رحيل فاران.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية فإن ريال مدريد أخبر مانشستر يونايتد لدفع ٤٣٠ مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد للموافقة على رحيله.