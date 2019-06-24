رياضة | ملعب إفريقيا.. منتصف الملعب بين نجاح بلماضي وسقطة جريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب إفريقيا.. منتصف الملعب بين نجاح بلماضي وسقطة جريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أولي مباريات المنتخب التونسي في بطولة أمم إفريقيا يتعثر بالتعادل ضد نظيرة الأنجولي بنتيجة 1-1.

وتزامنًا مع بطولة كأس الأمم الإفريقية يقدم "الخليج 365 الرياضي" فقرة ثابته باسم "ملعب إفريقيا" لتحليل مباريات الكان بشكل مفصل وفيما يلي نقدم تحليلًا فنيًا لمباراة تونس وأنجولي

ولتفسير أسباب هذا التعادل المخيب للتوانسة في بداية المشوار يجب علينا مقارنة الشكل الخططي لتونس اليوم بنظيرتها الجزائر بالأمس وكيف أستخدم جمال بلماضي مدرب الجزائر تركيبة منتصف الملعب لحسم اللقاء لصالحة بينما كانت ثلاثية منتصف الملعب في تونس بقيادة جريس عبئ ونقطة ضعف هجومية وحتي دفاعية.

نجاح خطة بلماضي

البداية من جمال بلماضي والذي بدء بتركيبة في منتصف الملعب مختلفة عن المتوقع أعلاميًا حيث اعتمد علي قديورة كخط وسط مدافع أمامه ثنائي خط وسط مساند بناصر وفوجولي والذي بالأساس لاعب بالخط الهجومي لكن تم توظيفة في هذا المكان، تلك الثلاثية كانت سر نجاح الجزائر حيث قديورة يقوم بدور فريد دفاعيًا بينما فغولي وبناصر والذي حصل علي رجل المباراة قدما أداء رائع علي مستوي المساندة الهجومية والضغط المبكر وعلي المستوي الدفاعي لمساندة قديورة.

Advertisements

فشل جريس

أما بالنسبة لجريس بدء هو الآخر بتشكيل غير المتوقع أعلاميًا للمنتخب التونسي حيث كان التغيير الأبرز في تركيبة نصف الملعب أيضًا حيث اعتمد على غيلان الشعلالي كخط وسط مدافع أمامه ثنائي خط وسط مساند "Box to Box" السخيري وكشريدة والذي بالاساس باك أيمن لكن تم توظيفة في هذا المكان، تركيبة جريس لم تلقي نفس نجاح تركيبة بلماضي والسبب أن الشعلالي بالأساس خط وسط مساند وبالتالي أدوارة الدفاعية ليست بالجودة التي يقدمها قديورة مع الجزائر أو طارق حامد مع مصر، كما أن ثنائي خط الوسط المساند فشل في صناعة اللعب أو الخروج بالكرة وربما المتضرر الأكبر كان وجدي كشريدة الباك الأيمن المميز والذي حاول جريس تحريرة من الأدوار الدفاعية بأستغلاله في خط الوسط فأصبح اللاعب تائه في مكانه الجديد وفقد أهم ميزاته بالأنطلاق بقوة من الخلف علي الجانب الأيمن.

تصحيح الخطئ بخطئ

مشاكل جريس لم تنتهي عند هذا الحد حيث أنه عندما لاحظ المشاكل علي مستوي خط الوسط قرر إخراج الشعلالي وإشراك فرجاني ساسي في محاولة لصناعة اللعب والخروج بالكرة بشكل أفضل لكن استمرت المعاناة الدفاعية لأن الفرجاني كنظيرة الشعلالي لاعب خط وسط مساند وليس خط وسط مدافع والأغرب أن هذا التبديل كان أثناء تفوق المنتخب التونسي في النتيجة وكان الأفضل أن يشترك فرجاني كخط وسط مساند لصناعة اللعب بشكل أفضل مع المحافظة علي الشعلالي للتأمين الدفاعي.

المشكلة الآخري التي واجهت تونس عدم تواجد أجنحة قوية ثابتة حيث أن السليتي كان يشارك كمهاجم ثاني بجوار وهبي الخزري وبالتالي تعطلت أطراف تونس عن العمل كما أن الثنائي ليسوا مهاجمين بالشكل الصريح وبالتالي فقدت تونس للعمق الهجومي.

بالتأكيد أن المنتخب الأنجولي المنظم كان أقوى بكثير من المنتخب الكيني لكن الفوز للتوانسة اليوم كان بالإمكان لو تعامل جريس مع المباراة بشكل تكتيكي أفضل مما قدمه.