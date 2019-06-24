رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين.. ميسي يعلن الحرب على الرئيس صفقة تبادلية كبري تُقرب المحارب من البرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين.. ميسي يعلن الحرب على الرئيس صفقة تبادلية كبري تُقرب المحارب من البرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال جمهور نادي برشلونة الاسباني ينتظر لحظة الإعلان عن صفقات جديدة وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أخر وأبرز أخبار نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 24/6/2019:

1- نجم باريس يريد العودة لبرشلونة وميسي يطالب بضمه

أفادت تقارير صحفية إسبانية، إن البرازيلي دانى ألفيش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يريد العودة لبرشلونة مجدداً خلال الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب يريد أن يختتم مسيرته الكروية مع فريقه السابق برشلونة ولكن ستكون الأمور صعبة فة عودته من جديد.

كما طالب ليونيل ميسي نجم البرسا بعودة ألفيش إلى الفريق بعدما انفصل عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وأصبح لاعبًا حرًا.

2- سواريز يرحل عن برشلونة

كشف دينيس سواريز، لاعب برشلونة الإسباني، عن رحيله عن صفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سواريز في تصريحات نشرها موقع لو10 سبورت الفرنسي: أنا سوف أرحل عن برشلونة وسيلتا فيجو خيار مطروح وانا مقتنع بأنني سوف ألعب في فيجو يوم من الأيام لكنني لا أعرف متى.

وتابع لاعب برشلونة: أنا أمتلك عروض من خارج إسبانيا لكنني أعطي أولوية للعب في الليجا واللعب في أوروبا ضمن أولوياتي لكن توجد خيارات أخرى.

3- ميسي يُعلن الحرب على رئيس برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، مستاء جدًا من طريقة إدارة سوق الانتقالات الصيفية في الفريق الكتالوني، وأن اللاعب الأرجنتيني صب غضبه على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا.

وكشفت التقارير إلى أن ميسي مستاء بسبب تأخر الفريق الكتالوني في إبرام صفقات كبري في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، باستثناء صفقة دي يونج لاعب أياكس الهولندي.

ولم يتعاقد برشلونة حتي الآن أي صفقة كبري باستثناء ضم فرانكي دي يونج نجم أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة إلى فشله في التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، وكذلك ابتعاد الفرنسي أنطوان جريزمان عن الفريق الكتالوني.

4- فان خال: ميسي سر عدم فوز برشلونة بدوري الأبطال لـ5 سنوات

يرى لويس فان خال مدرب نادي مانشستر يوناتيد السابق أن ما يحدث في برشلونة وعدم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على مدار الخمس سنوات الماضية يتحمله مسؤوليته ليونيل ميسي بنسبة كبيرة.

وكان فان خال قد تولى تدريب برشلونة لمدة 3 سنوات على فترتين مختلفتين ودرب منتخب هولندا ومانشستر يونايتد وأياكس أمستردام وبايرن ميونيخ وتقاعد بعد مسيرة تدريبية رائعة.

وقال فان خال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لست في غرفة الملابس ولا في تدريبات البارسا ولا أستطيع أن أصدر أي أحكام، ميسي يعجبني كلاعب فردي وهو الأفضل في العالم لأن أرقامه مذهلة، معجب جداً به لكن لماذا لا يفوز بالأبطال منذ 5 سنوات؟ كقائد عليه أن يتساءل لماذا فريقه لا يفوز بأوربا؟".

وتابع: "البارسا لديه تشكيلة عظيمة، لا يمكنك أن تقول أن راكيتيتش سيئ أو كوتينيو سيء أو جوردي ألبا ليس لاعب جيد وتير شتيجن حارس سئ أو فيدال، أعتقد أن ميسي أيضاً مسؤول عما يحدث في البارسا وليس المدرب فقط، اللاعبون يتحملون مسؤولية كبيرة فيما يحدث للفريق".

5- صفقة تبادلية تقرب نجم برشلونة من الرحيل للدوري الإيطالي

يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لمدرب إنتر ميلان، في التعاقد مع نجم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وفي ظل رغبة كونتي في التخلي عن البلجيكي رادجا ناينجولان، سيكون فيدال الخيار الأنسب لوسط إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وذكرت شبكة سبورت ميدياسيت، أن الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة يبقى هو الحل الأمثل لكونتي خاصة أنه سبق وتولى تدريبه في يوفنتوس، كما حاول التعاقد معه عندما تولى تدريب تشيلسي.

6- مانشستر يونايتد يحصن نجمه من إغراءت ريال مدريد وبرشلونة

قرر مسئولو نادي مانشستر يونايتد، اتخاذ قرار هام بشأن اللاعب "ماركوس راشفورد"، والذي أصبح محط اهتمام العديد من عمالقة الكرة الأوروبية في مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة بعدما قدم اللاعب مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة.

وتسعى إدارة الشياطين الحمر منذ فترة إلى إقناع "راشفورد" بخطوة التوقيع على عقد جديد إلا أن مطالبه المالية حالت دون التوصل إلى أي اتفاق.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فأن مسئولي مانشستر يونايتد يرغبون في تفعيل بند التمديد في عقد "راشفورد" بحيث ينتهي في عام 2021، حتى يتم منع راشفورد من الرحيل مجانا في نهاية الموسم الحالي.

7- نجم برشلونة يرفض عرض الدوري الصيني ويحدد وجهته المقبلة

رفض التشيلي أرتورو فيدال نجم فريق برشلونة الإسباني، العرض الصيني المقدم له للرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن فيدال طلب من وكيل أعماله عدم نقل العروض التي وصلت له لإدارة برشلونة ، لأن اللاعب لديه علاقة جيدة مع إرنستو فالفيردي وهو راضٍ عن وضعه في البارسا.

وتابعت الصحيفة أن فيدال لا يريد الذهاب إلى الصين، وسيرحل عن البارسا فقط إذا كان هناك عرض ضخم من نادي آسيوي.

8- نيمار يعتذر لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد في صفقة برشلونة والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت التقارير الإسبانية أن نيمار وافق على طلب برشلونة من أجل السماح له بالعودة إلى الكامب نو مرة أخرى.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، أن نيمار اقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان للعودة إلى ناديه السابق برشلونة هذا الصيف ، بعدما أبدى موافقة على الاعتذار للجماهير الكاتالونية من أجل العودة إلى البارسا.

9- رسالة من باريس سان جيرمان إلى برشلونة بشأن نيمار

في مفاجأة غير متوقعة رفض نادي باريس سان جيرمان انتقال لاعبه البرازيلي "نيمار دا سيلفا" لصفوف برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "تيليفوت" الفرنسي أن نادي برشلونة تواصل مع نادي باريس سان جيرمان بشأن ضم "نيمار"، لكن النادي الباريسي رفض عرض النادي الكتالوني، وأكد أن اللاعب غير متاح للانتقال لأي نادي هذا الصيف.

وجاء رد نادي باريس سان جيرمان مخالف للأخبار المتداولة في وسائل الاعلام والتي اكدت نية النادي الباريسي التخلي عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

10- برشلونة لم يفقد الأمل في التعاقد مع دي ليخت

أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، أن نادي برشلونة لا يزال يأمل في التعاقد مع الشاب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت شائعات قد تحدثت عن اقتراب اللاعب دي ليخت البالغ من العمر (19) عاماً من الانضمام إلى يوفنتوس الايطالي بعد أن تلقى قبل ذلك عرضين من برشلونة وباريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الاسبانية، أن نادي برشلونة لم يفقد الأمل في ضم دي ليخت وينتظر الإعلان الرسمي الذي سيحدد خلاله مستقبل الهولندي رغم معرفة البارسا بأن فرصة غير متساوية مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس.