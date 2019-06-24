رياضة | مدرب أنجولا: قدمنا مباراة كبيرة أمام منتخب قوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أنجولا: قدمنا مباراة كبيرة أمام منتخب قوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدير الفني لمنتخب أنجولا سردجان فاسيليفيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه مع تونس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، مؤكدا أنه لعب مع أحد أقوى الفرق في القارة صاحبة التصنيف المتقدم جدا في إفريقيا .

وقال المدرب: "على الرغم أن فريقنا مر بظروف صعبة خلال فترة الإعداد إلا أنه نجح في العبور بنقطة التعادل المستحقة اليوم وقدم اللاعبون أداء ومردودا طيبا".

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وأكد سردجان أن منتخب أنجولا جاء إلي مصر من أجل وضع الفريق أمام القارة السمراء كمنتخب قوي وقادر على صناعة الحدث ، كما أننا واجهنا أحد أهم وأقوى الفرق العربية.

واختتم حديثه بالتأكيد على رغبة منتخب الغزلان في السير بعيدا في البطولة الحالية .