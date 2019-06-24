رياضة | الفيصلي الأردني يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيصلي الأردني يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة من الأردن أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الأردني برئاسة الشيخ بكر سلطان العدوان قررت الاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية والتأكيد على مشاركة الفريق في النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية.

وقرر مجلس الإدارة حل جميع الأجهزة الفنية والإدارية الخاصة بجميع فرق النادي مع التأكيد على تجديد تعاقد راتب العوضات المدير الفني للفريق الأول.

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وكان العوضات قد قاد فريق نادي الفيصلي الموسم المقبل لإحراز لقب الدوري الاردني بالإضافة إلى لقب كأس الأردن ما جعل الإدارة ترغب في تجديد تعاقده.