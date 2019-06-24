رياضة | أول تعليق من مدرب تونس بعد التعادل أمام أنجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب تونس بعد التعادل أمام أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدير الفني لمنتخب تونس الفرنسي الآن جريس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام أنجولا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق عن أهدار نسور قرطاج لفوز مهم في بداية المشوار وقال أنه أصبحت لا توجد فرق كبرى أو صغرى في إفريقيا وهذا أصبح واضح للجميع منذ فترة ليست بالقصيرة ،

وعن تعادل فريقه اليوم قال كان هناك تقصير من بعض الخطوط، كان علينا تأمين هدف المباراة ولكن لم نساعد أنفسنا في ذلك وعلينا أن نهتم فيما هو قادم أمام مالي بالتركيز على حصد نقاط المباراة الثلاثة.