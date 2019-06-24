رياضة | مدرب تونس السابق ينتقد عدم استدعاء معلول بعد التعادل مع أنجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تونس السابق ينتقد عدم استدعاء معلول بعد التعادل مع أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس، عن حزنه من أداء نسور قرطاج في مباراة منتخب انجولا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال معلول أثناء تحليله للمباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية : "المنتخب التونسي افتقد علي معلول لاعب النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام انجولا، وهذا اثر على أداء يوسف المساكني جناح الفريق، خاصة وأن التفاهم بين الثنائي كبير للغاية في السنوات الأخيرة".

وتابع : "أسامة الحدادي ظهر بشكل سيئ في الجبهة اليسرى بالجانب الهجومي، والانسجام غير موجود بين المساكني والحدادي، مما أثر على أداء الفريق في الشكل الهجومي".

يذكر أن ألان جيراس المدير الفني لمنتخب تونس قرر عدم استدعاء علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي لقائمة منتخب تونس في كان 2019.