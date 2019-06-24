رياضة | خاص.. الأهلي يبدأ التصعيد ضد لاعبه الهارب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يبدأ التصعيد ضد لاعبه الهارب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي على أن النادي الأحمر سيرسل غدا الثلاثاء خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يطلب فيه إيقاف الإيفوراي سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق.

وأضاف عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"اليوم انتهت المهلة التي منحها الفيفا لكوليبالي بسداد العقوبة المالية الموقعة عليه، والمقدرة بمليون و ٤٥٠ ألف دولار ولم يقم بسدادها".

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وتابع "لوائح الفيفا تمنع اللاعب من ممارسة كرة القدم في حالة عدم تنفيذه للعقوبة، وبالتالي فنحن سنطلب ذلك بحرمان كوليبالي من اللعب حتى سداد الغرامة المالية للأهلي".