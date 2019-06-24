رياضة | رجال سلاح الشيش ضمنوا الذهب والفضة والبنات حجزوا مقعدا فى نهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال سلاح الشيش ضمنوا الذهب والفضة والبنات حجزوا مقعدا فى نهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمنت مصر الحصول على الميداليتين الذهبية والفضية فى منافسات بطولة افريقيا لسلاح الشيش للرجال والمقامة حاليا فى عاصمة مالى باماكو .

ونجح اللاعب الاوليمبى علاء ابوالقاسم والصاعد الواعد محمد حمزة فى الوصول للمباراة النهائية للرجال لتضمن مصر بذلك المركزين الاول والثانى والتتويج بالذهب والفضة معا .

وفى منافسات فردى السيدات بالبطولة نفسها حجزت مصر مكانا فى النهائي حيث يلتقى فى المربع الذهبى وجها لوجه المصريتين شيرويت جابر مع سارة نونو .

واعرب رئيس اتحاد السلاح ورئيس البعثة فى مالى عبد المنعم الحسينى عن ارتياحه للنتائج التى حققها فراعنة منتخب السلاح فى اليوم الاول من البطولة .