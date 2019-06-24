رياضة | مهاجم الهلال السابق على أعتاب الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الهلال السابق على أعتاب الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن أقتراب إيريك سيروتي، مهاجم نادي الهلال السعودي السابق، من الإنتقال إلى الدوري الأرجنتيني، بعد فسخ تعاقده مع الأخير.

ووفقًا لما ذكرته التقارير، فإن المهاجم الأرجنتيني، يقترب من العودة لناديه السابق سان لورينزو بعقدد يمتد لثلاثة مواسم، بعد إنهاء تعاقده مع الزعيم السعودي.

وسبق لسيروتي المشاركة مع سان لورينزو الأرجنتيني في الفترة من عام 2016 حتى 2018، لينتقل بعدها للهلال السعودي،قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لمدة عام إلى نادي إنديبندينتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

ولم يتمكن سيروتي من إثبات قدراته للزعيم السعودي، حيث شارك في اثنى عشرة مباراة، أحرز خلالها هدفًا وصنع ثلاثة أخرون.