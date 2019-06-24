اونلاين | يلا شوت رابط مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر beIN EGYPT .. كورة لايف اون لاين ماتش مصر Coolkora جوال لايف yalla

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت رابط مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر beIN EGYPT .. كورة لايف اون لاين ماتش مصر Coolkora جوال لايف yalla والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام يوم الاربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.وينتظر الملايين من الجماهير المصرية متابعة لقاء المنتخب القادم أمام نظيره منتخب الكونغو حيث تحرص الجماهير على دعم المنتخب من ستاد القاهرة بعدما تسابقت على شراء تذاكر المباراة في رغبة واضحة من الحضور لدعم الفراعنة، كورة لايف مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر kora live.

موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة والمفتوحة للمباراة

يخوض منتخب مصر اللقاء الثاني ضد منتخب الكونغو يوم الاربعاء المقبل في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيتم نقل المبارة عبر شبكة بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بي إن سبورت ماكس bein sports max hd 1، كما ستنقل قناة تايم سبورت المصرية اللقاء عبر التليفزيون الأرضي.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري أمام الكونغو:

يدرس أجيري المدير الفني للمنتخب إجراء بعض التغييرات على التشكيلة الاساسية، ويفكر المدرب بالدفع بمحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في مركز المهاجم الصريح فيما لا تزال هناك اقاويل حول بدأ المنتخب بنفس التشكيل الذي خاض به اللقاء السابق أمام منتخب زيمبابوي.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

Advertisements

خط الدفاع: احمد المحمدي، محمود علاء، احمد حجازي، ايمن اشرف

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن، محمود حسن تريزيجيه

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر كورة لايف:

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر رابط يلا شوت في الجولة الثانية بالمجموعة التي تضم كلا من مصر والكونغو وأوغندا وزيمبابوى، حيث يطمح المنتخب المصري في تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور المقبل، كورة لايف بث مباشر مباراة مصر والكونغو متابعة دقيقة بدقيقة عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" يوم الاربعاء المقبل الموافق 26-2-2019 في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة.

رابط SalaH live مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر kora on

مشاهدة مباراة مصر والكونغو في بث مباشر عبر yalla sho سيرفر سريع لمتابعة مباراة مصر اليوم في بطولة افريقيا بدون تقطيع في الصورة، شاهد مباراة مصر والكونغو.