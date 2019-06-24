اونلاين | كورة لايف MoHaMeD SaLaH مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر KoRa ON يلا شوت رابط مباراة مصر اليوم KOoOrA GOaL

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نقدم لكم بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة مصر والكونغو في كأس أمم افريقيا بدون تقطيع، يلتقي منتخب مصر الأول مع نظيره الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الجولة الأولي لبطولة الأمم الإفريقية، وكان المصريين قد انتصروا في مباراتهم الاولي على حساب زيمبابوي بصعوبة بهدف وحيد حمل توقيع تريزيجيه، cooal kora مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر بجودة HD، رابط yalla shoot مشاهدة مباراة مصر في بث مباشر، كورة لايف مباراة مصر اليوم تابعها بدون تقطيع الآن goal masr.

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تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو في كأس أمم إفريقيا can 2019

أشارت تقارير صحفية مصر، إلى أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، سيجري تعديلًا وحيدًا على تشكيلة الفراعنة أمام الكونغو، حييث سيدفع بأحمد علي بدلًا من مروان محسن في خط الهجوم، حيث جاء تشكيل مصر على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمد النني.

خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - عبد الله السعيد - محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد علي.

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