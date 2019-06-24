اونلاين | مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم الأربعاء 26 / 6 / 2019 Africa Cup of Nations

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مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر اليوم الأربعاء 26 - 6 - 2019 في كأس أمم إفريقيا CaN 2019، يلا شوت رابط مشاهدة مباراة مصر والكونجو بث مباشر، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع الكونغو في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية، كورة Live مشاهدة مباراة مصر، وكان الفراعنة قد حققوا الفوز في مباراتهم الأولي على حساب زيمبابوي بهدف نظيف سجله محمود حسن تريزيجيه، بي إن سبورتس kora star مشاهدة مباراة مصر ضد الكونجو بجودة عالية.

موعد مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم الأربعاء 26 / 6 / 2019 كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت تونس، والحادية عشر مساءٍ بتوقيت مكة المكرمة، يلا شوت yalla shoot egypt مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر بدون تقطيع، كورة أونلاين HD رابط سريع لمشاهدة مباراة الفراعنة اليوم MOhammed salah محمد صلاح بث حي ومباشر، تغطية مباشرة مشاهدة مباراة مصر والكونغو kooralive.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو yalla egypt مشاهدة مباراة مصر اليوم

تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية على قنوات عديدة، أبرزها وأهمها شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، والتي أعلنت عن تخصيص قناتي Bein sports Max HD1 و HD 2 لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية بمصر، كما ستنقل المباراة عبر القناة المفتوحة تايم سبورت Time sports حيث ستذيع تايم سبورت مباراة مصر والكونغو بث مباشر عبر التردد الأرضي على التلفزيون المصري، ويمكنكم استقبال القناة بسهولة عبر الإريال.

تشكيل مصر أمام الكونغو في كاس امم افريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمد النني.

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خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - عبد الله السعيد - محمد صلاح.

خط الهجوم: مروان محسن.

تشكيل الكونغو ضد مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 يلا شوت

حراسة المرمى: ماتامبي لي

خط الدفاع: يساما مبيكو، يوندولا، تيسراند، ماسوكو

خط الوسط: بوكادي، مبوكو، مانغولو

خط الهجوم: مشاك اليا، باكامبو، يانيك بولاسي

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رابط سريع مشاهدة مباراة مصر والكونغو بأفضل جودة ممكنة في بث مباشر بدون تقطيع، ويسعي المنتخب المصري لتحقيق الفوز الثاني له على التوالي للتأهل للدور الثاني من بطولة أمم إفريقيا، كورة PLUS لايف مشاهدة مباراة مصر ضد الكونغو (تغطية مباشرة) عبر قناة بي ان سبورتس الرياضية TIME SPORTS رابط مجاني متابعة مباراة مصر لحظة بلحظة، تابعوا معانا أبطال إفريقيا يلا شوت مصر.