يلا شوت مشاهدة مباراة مالي وموريتانيا بث مباشر…koora star ماتش مالى bein max hd

مشاهده مباراه موريتانيا ومالي بث مباشر اليوم في بطوله كاس الامم الافريقيه في اطار مباريات المجموعه الخامسه التي تضم انجولا وتونس هذه الجوله الاولى لكلا الفريقين والتي يسعى كل منتخب للفوز بالثلاث نقاط للمساعدة فى تصدر المجموعه الخامسه بعد تعادل منتخب تونس وانجولا بهدف لكل منهما المباراه سوف تقام المباراة على استاد السويس الجديد في تمام الساعه العاشره مساء بتوقيت القاهره الحاديه عشر مساء بتوقيت قطر والعراق وتونس الثانيه عشر مساءا بتوقيت الامارات في التاسعه مساءا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

بث مباشر مباراه موريتانيا ومالي

بث مباشر مباراه موريتانيا ومالي اليوم الاثنين 24 يونيو 2019 و هي المباراه المقامه على استاد السويس الجديد في اولى مباراه المنتخبين في كاس امم افريقيا المقامه حاليا في مصر و ستذاع المباراة على قنوات بى ان سبورت.

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